【モデルプレス＝2026/01/12】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(1月11日、ツインメッセ静岡）イベント終演後、7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（奥田彩友／音井結衣／栗田なつか／塩川莉世／庄司なぎさ／白石まゆみ／山内咲奈）が報道陣の取材に応じた。【写真】ふるっぱー妹分、メンカラ衣装で美脚スラリ◆4月に「SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE」開催キャッチーな歌詞と振り付けが