鮫島克駿騎手（２９）＝栗東・フリー＝は、１月１２日の京都６Ｒ（４歳上１勝クラス、ダート１８００メートル＝９頭立て）でレディゴディヴァに騎乗して１着となり、７７６６戦目でのＪＲＡ通算６００勝を達成した。史上８６人目、現役３２人目。佐賀県出身の鮫島駿騎手は１５年３月にデビューし、毎年コンスタントに勝ち星を挙げて活躍している。これまでＪＲＡの重賞は１４勝をマーク。今後はまだ成し遂げていないＧ１レース