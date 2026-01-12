◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館）東三段目２３枚目川副改め花の富士（伊勢ケ浜）が白星発進した。西同２２枚目・隈ノ竜（武隈）を一気に押し出し白星発進した。「左の脇が甘かった」と元十両は反省した。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から川副から改名を打診された。以前のしこ名・輝鵬（きほう）をいれることも考えたが「師匠のしこ名である『照ノ富士』と似た感じがしていて、これは使うわけにはい