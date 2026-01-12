「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）元大関・貴景勝の湊川親方がトークショーを行った。２４年９月場所で引退。現役引退後、４０キロにもおよぶ減量で激やせぶりが話題となったが、あらためてダイエット方法に言及した。現役時代は強くなるために体を大きくし、１６５キロに。だが、本来は痩せやすい体質だそうで「現役の時もちょっと気抜いて場所休み三日間ぐらい過ごすと、すぐ五〜八キロ落ちる体だったので