巨人から現役ドラフトで日本ハム入りした菊地大稀投手（２６）が１２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で初めて練習した。「すごくいい環境で、自分をもう１度成長させてくれる素晴らしい場所だなと思います」と笑顔を見せた。これまでは長野県内で自主トレを敢行。「今年はキレを出してというテーマであったので、そのトレーニングたくさんやってきました」と納得の表情。「平均球速を１５０キロ中盤ぐらいには最終的にはしたい」