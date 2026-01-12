「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）熱烈な阪神タイガースファンとして知られる西序二段４５枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝が、東序二段４５枚目の翔大夢（錣山）と対戦。突き落としで黒星発進となった。九州場所に向け福岡入りしていた昨年秋の阪神とソフトバンクによる日本シリーズ、ＰａｙＰａｙドームで第１戦を観戦。阪神が１勝４敗で日本一を逃したシリーズで、唯一の白星を目の当たりにしていた。その様子