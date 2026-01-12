猫が前足をぺろりと舐め、その手で顔や頭をなでる――おなじみの毛づくろいは、清潔さを保つためだけでなく、心と体を落ち着かせる大切な習慣です。けれど、時々その“手順”が、ちょっぴり迷子になることも。今回話題になったのは、そんな一瞬のズレがかわいさを加速させた「める」ちゃん（3歳・女の子）のセルフグルーミングでした。【動画】「舌出ちゃってるよ」フライングする猫さん「ちょいちょいペロるタイミング間違えてる