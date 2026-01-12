「最新N-WGN」6年目の進化とは！2025年9月26日、ホンダは軽自動車のハイトワゴン「N-WGN（エヌワゴン）」の一部改良モデルを発売しました。これに合わせ、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」と新グレード「ファッションスタイル」を追加しています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“最新”小さなハイトワゴン」です！（26枚）一体どのようなモデルに進化したのでしょうか。N-WGNの初代モデルは「後