¿·À®¿Í¤Ø¤ª½Ë¤¤¤ò2000Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥ª¥Í¥¨¡×¥­¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦»³ºé¥È¥ª¥ë¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤Î?À®¿Í¤ÎÆü?¤Ë¸ø³«¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¿·À®¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²èÁü1¤Ï¡¢»ä¤¬19ºÐ¤Î»þ¤è(37Ç¯Á°)¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤¿1ËçÌÜ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¡Ö²èÁü2¤Ï¡¢¸½ºß¡¢56ºÐ¤Î»ä¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¶á±Æ¤¬ÈäÏª