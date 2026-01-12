＜LIVゴルフ・プロモーションズ最終日◇11日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞ フロリダ州で開催された今季出場権をかけた予選会では、過去2年間“ワイルドカード”でLIVゴルフを戦ってきたアンソニー・キム（米国）が3位に入った。これにより上位３人だけが獲得できる出場権を無事、その手中に収めた。《写真》男子ツアー優勝者がこぞって使用『ソリッドウッド』ってなに？昨季をツアーランキング54位で