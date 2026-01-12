トークイベントに臨む湊川親方＝12日、東京・両国国技館大相撲の常盤山部屋を26日付で継承して湊川部屋の師匠になる湊川親方（元大関貴景勝）が初場所2日目の12日、東京・両国国技館内の相撲博物館でトークイベントに臨み「力士に自分も勉強をさせてもらいながら、いい部屋にしていきたい」と抱負を語った。3月に常盤山親方（元小結隆三杉）が日本相撲協会定年の65歳を迎えることに伴い、湊川親方が29歳の若さで重責を担う。「