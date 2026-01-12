「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。庭をバックに生見さんは、馬の絵文字を添えて、庭をバックに撮影した着物姿など3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、色彩豊かな文様が施された華やかな赤の着物姿を投稿。牡丹のような花文様があしらわれ、変わり結びにした古典柄の帯に、金と黒の豪華な帯締めを合わせている。和装に合わせ