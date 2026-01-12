ロウバイ提供：岡山市半田山植物園 岡山市北区法界院の半田山植物園で、真冬に咲くロウバイの花が見頃を迎えています。 ロウバイは、中国原産の低木で、ロウ細工のようにつややかな黄色い花をつけることが、名の由来になっています。日本には、江戸時代に渡来したといわれています。 花が少ない真冬の花として親しまれ、香りがよく、正月には、しばしば枝を花器に挿すなどして飾ります。 半田山植物園の担当者により