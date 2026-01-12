◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館）東幕下４０枚目・太秦（うずまさ、伊勢ノ海）が、西幕下３９枚目・安響（安治川）を突き出して、白星発進した。「緊張はなかった。手がしっかり出たので、良かった」と振り返った。１７歳での新幕下の土俵に「うれしい。人が多いので、いつもと違う感じだった」と興奮気味に話した。また体重は先場所から１０キロ増えて、１４０キロまで増量したといい「とりあえず１５０キロは