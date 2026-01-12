ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１２日、今月２３日に召集予定の通常国会冒頭で高市早苗首相が衆院の「解散」を検討していることを報じた。スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。番組では今回の報道を受けた野党の反応を伝えた。その中で田崎氏は「今回の解散（報道）については、昨日夜のテレビ番組で（国民民主党の）玉木（雄一郎代表）さんは、予算案に賛成する確約はできなくな