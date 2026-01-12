群馬県桐生市できのう発生した山火事について、市はきょう午後、火は消し止められ、鎮火したと発表しました。桐生市梅田町で起きた山火事では、群馬県がきのう自衛隊に災害派遣を要請し、きょうも朝から消防隊などによる消火活動が続けられていました。市によりますと、この火事について、きょう午後1時に鎮火を確認したということです。これまでのところ、この火事によるけが人や建物への被害は確認されていないということです。