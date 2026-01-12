和歌山県田辺市の川湯温泉に12日、冬の風物詩「ジャンボ張り子」が登場した。川をまたいで張ったしめ縄に、2025年の「今年の漢字」にちなんだクマのキャラクターの他、熊野古道の参詣者がかぶった「皆地笠」など計11体が取り付けられた。温泉街繁栄の願いが込められていて、2月11日まで。張り子は竹ひごの骨組みに紙を張って作られ「揚げ物」と呼ばれる。温泉を守る「川湯十二薬師」祭りの供え物として米俵や野菜をモデルにし