「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）幕下最下位格付け出しの和歌ノ富士（２４）＝春日野＝が隠岐の浜（八角）をすくい投げで下し、白星デビューを果たした。本名はトワードルジ・ブフチョローン。モンゴル出身で日体大では２４年の学生横綱に輝いた。立ち合いで押し込まれるも左を差して豪快に投げた。「緊張で前に出られなかった。昨日から緊張していた。次は前に出て勝ちたい」と誓った。昨年２月から研修を