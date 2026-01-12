NMB48の池田典愛（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。黒を基調にした振り袖姿で登場し、「頭からつま先まで黒とシルバーでそろえて、ネイルも超カワイイ感じに仕上げていただいて、いかにもギャル感を出させていただきました」二十歳で解禁したいことを聞かれると、「もっともっとギャルを貫き通したい」と“ギャル道”にブレなし。「人として成長したい。私の人生のモットーが、『思いやり』と『道徳心』を持つ