ホバート国際大会期間：2026年1月12日～2026年1月17日開催地：オーストラリア ホバートコート：ハード（屋外）結果：[清水 綾乃] 0 - 2 [エリザベッタ コッチャレット] 試合の詳細データはこちら≫ ホバート国際第1日がオーストラリア ホバートで行われ、女子シングルス1回戦で、清水 綾乃とエリザベッタ コッチャレットが対戦した。第1セットはエリザベッタ