リーズに所属する日本代表MF田中碧が逆転ゴールを記録しチームの勝利に貢献した。FAカップ3回戦が現地時間11日に行われ、リーズはチャンピオンシップ（2部リーグ）所属のダービーと対戦した。公式戦6試合ぶりにスタメンに名を連ねた田中は1−1で迎えた59分、ヨエル・ピルーのミドルシュートを相手GKが弾いたこぼれ球にいち早く反応し、逆転ゴールを記録。後半アディショナルタイムにも1点を追加したリーズは3−1で勝利し、4回