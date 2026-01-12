あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、着物姿が似合う女性有名人＞ １位吉永小百合２位石川さゆり３位松嶋菜々子４位綾瀬はるか５位名取裕子６位北川景子７位藤あや子８位藤原紀香９位高島礼子 ＜視聴者プレゼント＞日光カステラ本舗の金箔入り特選日光カステラ (小)１０切をプレゼント！