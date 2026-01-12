★祝！成人の日特別企画★成人の日特集！ 今日１月１２日は成人の日！新成人となったのは、約１０９万人！新成人が生まれた１８年前は一体どんな年だったのか振り返ります！また、新成人を迎える『小田原城北工業高等学校デザイン科』の黒板アートにやす子が密着。 ●２００７年の振り返り・アメリカで初代iPhoneが発表と販売・ＰＡＳＭＯの誕生・野球・松坂大輔選手のご活躍・第１回東京マラソン・ゴルフ・石川遼選手の