2026年1月8日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国の大手自動車メーカーBYDがフランスの映像制作会社「Mediawan」とパートナーシップ協定を結び、映像作品にBYDの自動車を登場させることで、欧州市場でのシェア拡大を図っていると伝えた。両社の共同声明では具体的な金額については触れられていないが、協議内容にはBYDからMediawanへ多額の資金を投入することと引き換えに、世界15