12日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、1月17日（土）に行われるレーヴィス栃木戦の始球式に参加するキッズの募集を開始した。クラブ公式サイトが伝えている。 対象となるのは函館・北斗・渡島管内の小学3年生～中学3年生で、応募者の中から抽選で3名が選ばれる。応募締め切りは15日（木）12:00で、当選結果は同日18:00に発表される予定だ。 ホ&