フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪カナダ代表に決まった選手たち＝11日、カナダ・ガティノー（AP＝共同）カナダ・オリンピック委員会は11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪（2月6日開幕）のフィギュアスケート代表を発表し、ペアは2024年世界選手権で三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の2連覇を阻んだディアナ・ステラートデュデク、マキシム・デシャン組などが選ばれた。女子はマデリン・シザス、男子はステ