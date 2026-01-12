アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の倉島杏実（２０）、耼原椿（１９）、雲井紗菜（２０）、大村杏（２０）、河村優愛（１９）、福原心春（２０）が１２日、名古屋市内の熱田神宮会館で「ＳＫＥ４８２０２６年新成人メンバー二十歳のつどい記念撮影会」に参加。艶やかな振り袖姿で成人を祝った。２０歳を迎えて挑戦したいことを聞かれると「（１４期生オーディションが始まって）後輩ができるので一緒に遊びに行ったり