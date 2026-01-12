【モデルプレス＝2026/01/12】1月12日にスタートするフジテレビ系の新月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜21時〜※初回30分拡大）で主演を務める女優の橋本環奈が12日、東京・港区で開催された令和7年度「二十歳（はたち）のつどい」にサプライズ登場した。【写真】橋本環奈、透けレースドレスで美素肌披露◆橋本環奈がサプライズ登場ゲスト名が発表されると会場から割れんばかりの驚きの声が上がり、橋本が会場に姿を現すと、会場