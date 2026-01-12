〈昨年10月、第81代内閣総理大臣を務めた村山富市氏が亡くなった。その人柄を、10月まで総理を務めた石破茂氏が偲ぶ。村山氏の『戦後50年談話』から30年、『戦後80年所感』を出した石破氏。その１週間後、所感を見届けるように村山氏はこの世を去った。二人を巡る“不思議な縁”とはーー〉村山総理との戦いだと思った石破茂前総理（68）が「戦後80年所感」を発出した10月10日から７日後の17日、「戦後50年談話」を発出した村山富市