29年の現役生活経てクラブを支える立場に水戸ホーリーホックは1月12日、本間幸司氏がゼネラルマネージャー（GM）に就任したことを正式に発表した。現在48歳の水戸短大附属高を経て浦和レッズでプロキャリアをスタートさせ、その後長年にわたり水戸ホーリーホックでプレー。現役通算29年で公式戦600試合以上に出場し、2024年限りで現役を退いた。引退後は2025年からクラブリレーションオーガナイザーを務め、クラブと地域、フ