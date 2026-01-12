新体操（坂出市出身）／喜田未来乃 選手11日 「成人の日」を前に、11日に香川県坂出市で「はたちのつどい」が開かれ、新体操の喜田未来乃選手が振袖姿で出席しました。 （新体操［坂出市出身］／喜田未来乃 選手）「普段はきれいな服装にすることもないので新鮮な気持ちです。久しぶりに地元の子たちと会うことができてとても楽しかったです」 喜田選手は、2025年11月の全日本選手権で、個人総合では連覇を逃し2位