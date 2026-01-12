タカラスタンダードは、創業110周年記念企画「タカラ放浪(ホーロー)記」の新コンテンツとして、北海道住みます芸人「アライヒカリ」が出演するWEB限定動画を2026年1月9日(金)より公開しました。道内最大規模の空間展示を誇る札幌中央ショールームを舞台に、進化し続ける水回り商品の魅力を紹介します。 タカラスタンダード「タカラ放浪(ホーロー)記」北海道編 公開日：2026年1月9日(金)出演：北海道住みます芸人「