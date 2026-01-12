創業70年の老舗印章店「鎌倉はんこ」から、2026年に成人を迎える方々に向けた特別な実印の提供が、2026年1月12日より開始！一級印章彫刻技能士が一日5本限定で手仕上げする、社会人としての決意を込めた“一生のお守り”。 鎌倉はんこ「2026年成人祝い 特別実印」 開始日：2026年1月12日制作数：一日5本限定（完全予約制）販売場所：鎌倉はんこ店舗（神奈川県鎌倉市御成町）商品ラインナップ：【鎌倉彫印鑑】二十