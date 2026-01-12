武道の新春恒例行事「鏡開き式・武道始め」が１２日、東京・北の丸公園の日本武道館で開催され、現代武道９種目（柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた、銃剣道）の武道始めとなる稽古（けいこ）会が行われた。今年度は「昭和１００年記念」として行われた。武道修業の出発に当たる新春恒例行事で、鎧着初（よろいきぞ）めは、甲冑武者が練り歩く「動く絵巻物」。平安・鎌倉時代に武家の男子が鎧を新