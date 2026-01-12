◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日両国国技館）24年の元学生横綱で幕下最下位格付け出しのトワードルジ・ブフチョローン改め和歌ノ富士（24＝春日野部屋）が、東三段目筆頭の隠岐の浜（28＝八角部屋）をすくい投げで下し、プロ初白星を挙げた。「昨日から緊張した。前に出られなかった」。立ち合いから攻め込まれたが、左を差して豪快なすくい投げでデビュー戦を飾った。モンゴル出身の和歌ノ富士は日体大柏高（千葉）