山形県米沢市は９日、高齢化が進む開業医の後継者を確保するために独自に創設した「診療所開設支援補助金」について、２人の眼科医にそれぞれ最大１０００万円を交付すると発表した。医療機器などの購入費に充てられる。対象となったのは、同市中央の「よねざわ眼科」を今月５日付で承継した元山形大付属病院の金子優医師（４７）と、同市成島町に３月、「渡部眼科クリニック」を開院予定で現在徳洲会野田総合病院（千葉県）に