稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、11日に放送された（後8：00）。#102は、「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、竹内涼真似のイケメン男性や、田中みな実似の美女など、マスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。マスクの下の素顔に迫った。【番組カット】笑顔もステキ！長瀬智也に激似の“保育コーディネーター”スタジオには、長瀬智也に激似だと話題