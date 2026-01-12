山梨県上野原市で発生した山林火災は強風の影響でふもとの住宅までおよそ30mに迫ったほか、大月市内の山林に延焼が拡大しています。火災発生から5日目となった12日も火の勢いは収まらず、朝からヘリ5機による上空からの消火活動が行われています。消防によりますと、強風の影響で延焼範囲が拡大していて、ふもとの住宅までおよそ30mに迫っているほか、12日朝は山梨県大月市内の山林への延焼が確認されました。こうした状況を受け、