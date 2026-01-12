アメリカの連邦検察当局が、パウエル議長の捜査を開始したと現地メディアが報じました。ニューヨーク・タイムズは11日、複数の当局者の話として、パウエル議長がFRB（連邦準備制度理事会）本部の建物の改修工事をめぐり、議会に虚偽の説明を行ったかどうかについて、連邦検察が捜査を開始したと伝えました。パウエル議長は11日、捜査について声明を発表し「今回の新たな脅威は改修工事とは関係なく、政権による圧力だ」と反発しま