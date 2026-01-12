NMB48の板垣心和（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。白を基調に紫と黒の花があしらわれた振り袖姿に「NMB48に加入した際に、ダンスの先生に『常に心に感謝の2文字』という言葉と、『感謝』と紫色で書かれた缶バッジをくださって、その時から紫が自分にとって大切な色になったので、今回は白地に紫と黒のお花という大人っぽいカラーにしました。ヘッドドレスは誰ともかぶらないような自分だけの個性を出せるかと