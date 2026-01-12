◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）神村学園（鹿児島）は初優勝をかけて鹿島学園（茨城）と対戦する。先発が発表され、神村学園は準決勝と同じ先発メンバーを並べた。選手権を制覇すれば、夏の総体との２冠になり、１９７６年度の首都圏開催移行後は６例目となる。ＦＷ倉中悠駕（３年）とＦＷ日高元（３年）の得点王争いも最終局面を迎える。ともに今大会６得点で