けさ、名古屋市南区の集合住宅で火事があり、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。火事があったのは、南区豊にある県営住宅の8階の一室で、警察や消防によりますと、きょう午前7時前、別の部屋に住む住人から「煙が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、火元の部屋の住人とみられる男女2人が病院に搬送され、このうち80代くらいの女性が死亡。50代くらいの男性が意識不明の重体です。現