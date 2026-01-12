◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)卓球「WTTチャンピオンズ ドーハ」の男子シングルス準決勝、決勝が11日に開催。張本智和選手(世界ランキング4位)は準決勝敗退となりました。昨季「WTTファイナルズ香港」で優勝し初の年間王者となった張本智和選手。準決勝の相手、台湾の林繇儒選手(同13位)は、準々決勝では松島輝空選手(同8位)にストレート勝利し勝ち上がってきました。試合は序盤、張本選手が2ゲーム