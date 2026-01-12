けさ（12日）早く、酒気を帯びた状態で車を運転したとして、20歳の男が現行犯逮捕されました。男は「同窓会で酒を飲んだ帰りだった」と話しているということです。 酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、熊本県菊池市に住む会社員の20歳の男です。警察によりますと12日午前5時40分ごろ熊本県合志市御代志の国道387号で、「事故を起こしている車がある」と110番通報がありました。警察が現場に駆け付け、看板の柱や無人の駐