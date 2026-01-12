神戸ウォーターフロントのメリケンパークで、バレンタインとホワイトデーに合わせた期間限定特別ライトアップが実施される。期間は２月１３日からホワイトデー翌日の３月１５日までで、「ＢＥＫＯＢＥ」のモニュメントに続く通路にアーチ型のイルミネーションが設置され、アーチに装飾されたハート形の光るモチーフと写真撮影を楽しむことができる。また、神戸ポートタワーや神戸海洋博物館もライトアップされるほか、２月１