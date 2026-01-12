週明け１２日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２４．４３ポイント（０．８６％）高の２６４５６．２２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９７．８２ポイント（１．０８％）高の９１４６．３５ポイントと続伸した。売買代金は１６８３億７５５０万香港ドルに拡大している（９日前場は１３５２億１７５０万香港ドル）。米株高が好感される流れ。９日の