上沼恵美子が１１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、約３０年前に紅白歌合戦の司会を務めたときのエピソードを語った。番組では、昨年末の紅白について話題になった。上沼は「１分伸ばせと言われてね。困って、どうしようと思って」と当時を振り返った。「しかもセンターに出てて。スポットライトで。さあ、続いては紅でございます」と進めていたときに番組スタッフが両手を広げて「伸ばしてほし