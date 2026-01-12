女優の小雪（49）が、11日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。撮影現場での心構えを話した。MCの山崎育三郎（39）が「初めてのドラマとか、撮影現場で会うスタッフさんとかキャストの皆さんと、割とスッと、初めから行けるタイプですか？」と質問。小雪は「行けますね」と答えた。「だけど、結構皆さん、そう思われていないから。怖そうとか、話しかけづらいとか思って。緊張させちゃうイメージが多い