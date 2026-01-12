NMB48の西由真（19）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。二十歳になった感謝の気持ちを伝えたい人には母を挙げ、赤を基調にした振り袖姿も「お母さんとおばあちゃんと一緒に電話をして決めました」早生まれのため、まだ二十歳の誕生日を迎えていないが、「二十歳になったら、家族では行ったことがあるのですが、1人で海外旅行に行ってみたいです」と目を輝かせ、「常に感謝の気持ちを忘れず、周りの人を大切にできる人