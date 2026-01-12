中国で俳優、歌手、ダンサー、レーサーなどマルチに活躍するワン・イーボー（王一博）（28）が出演する人気ドキュメンタリー番組「探索新境」のシーズン2で、結婚について「忙しすぎて考えたことない」と語ったと報じられた。中国メディアの瀟湘晨報によると、ワン・イーボーは、結婚して家庭を持つ計画について尋ねられ、「ずっと先のことだと思う」とし、現在の多忙な仕事スケジュールと芸能人としての特別な立場を考えると、人